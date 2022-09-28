مواعيد مباريات نصف نهائى دوري الأمم الأوروبية بعد اكتمال عقد المتأهلين

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي فى النسخة الحالية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تم استحداثها في عام 2018، حيث انطلقت نسختها الأولى،بعد أن تأهلت منتخبات كرواتيا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا

واختتمت منافسات دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء الثلاثاء بعدد من المباريات أبرزها البرتغال ضد إسبانيا التي حسم فيها الماتادور التأهل الى دور نصف النهائي من المسابقة القارية في نسختها الرابعة

واستقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موعد الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي في يونيو 2023، على أن تقام المواجهات بنظام خروج المغلوب في دولة واحدة، حيث ستقام مباراتي الدور قبل النهائي في يومي 14 و15 يونيو.

بينما سيقام النهائي يوم 18 يونيو ومباراة المركز الثالث في الثامن عشر من يونيو 2023،في حين أن موعد إجراء قرعة قبل النهائي حتى الآن.

وتتكون الأدوار النهائية للبطولة من دورين فقط، نصف النهائي والنهائي، يلتقي الفائزان من الدور الأول بعضهما البعض في الثاني، على أن يتواجه الخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث.

كان منتخب فرنسا، توج بلقب دوري الأمم الأوروبية، في النسخة الماضية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، فيما فاز منتخب البرتغال، بلقب النسخة الأولى من البطولة .

ونجح منتخب هولندا في تحقيق فوز مستحق على حساب نظيره بلجيكا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الأحد الماضي، فى قمة نارية أقيمت على ملعب "يوهان كرويف"، بالجولة السادسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2022-2023، والتأهل للدور التالي في بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2022-2023.

بينما تأهل منتخب كرواتيا لنصف نهائي بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد فوزه الثمين على مضيفه منتخب النمسا، بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "ارنست هابيل"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى فى دورى الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب إيطاليا الى دور نصف النهائي في النسخة الثالثة من دوري أمم أوروبا بعد تصدر المجموعة الثالثة ليعوض بذلك إخفاق بلوغ نهائيات كأس العالم القادمة.