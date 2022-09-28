180 يوماً من الحماس والترفيه والفعاليات العالمية في العاصمة الإماراتية ابوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن أجندة فعالياتها الجديدة لموسم شتاء 2022/2023، والتي تعكس التجارب الثقافية والترفيهية والعروض الاستثنائية المتنوعة التي توفرها العاصمة للزوار والمقيمين. تم الكشف عن الأجندة الجديدة الحافلة بالفعاليات خلال حفل إطلاق نظمته الدائرة على نمط البرامج الحوارية التلفزيونية، وتمتد على مدار 180 يوماً وتضم حفلات موسيقية لفنانين إقليميين وعالميين، وأحداثاً رياضية وألعاباً إلكترونية مشوقة، ومهرجانات ثقافية مفعمة بالأصالة، وعروضاً عائلية تفاعلية حية، وحفلات موسيقية ممتعة، وعروضاً مسرحية وأوبرالية وغيرها الكثير.

وتشمل الفعاليات والأحداث المرتقبة في أجندة أبوظبي الحفلات الموسيقية الحية للمغنيين العالميين ستينج، وأندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي إيه آر رحمان، واستضافة أول مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي، وعودة أسبوع أبوظبي للتحدّي بنزالات بطولة العالم للوزن الخفيف "يو إف سي 280: أوليفيرا ضد مخاتشيف"، وعرض ديزني الموسيقي "ذا لايون كينج"، وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) أبوظبي 2023. أما بالنسبة لعشاق موسيقى الراب والموسيقى الحضرية العالمية، فسيكونون على موعد مع "مهرجان اللاسلكي" الذي سيشهد أول ظهور له في أبوظبي في مارس المقبل.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: "سعداء بإطلاق أجندة فعاليات أبوظبي التي تضم مجموعة مذهلة من الفعاليات المشوقة للمقيمين والزوار على السواء هذا الموسم، حيث نتطلع إلى مشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم من خلال استضافة العروض الموسيقية الرائعة والفعاليات الرياضية العالمية المليئة بالإثارة والتي ستجذب المشجعين والعائلات من جميع أنحاء العالم. لا شك أنها أجندة حافلة ومتنوعة بالأحداث التي تلبي تطلعات كافة الزوار من الأصدقاء والشباب والعائلات على اختلاف اهتماماتهم بما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات لا تُنسى".

ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "من خلال تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدعم المُقدم من جميع الشركاء، تعتزم أبوظبي استضافة مجموعة من الفعاليات العالمية الشيقة في جزيرة ياس وفي الإمارة خلال الموسم الحالي. وتشمل هذه الفعاليات حفلات موسيقية ومهرجانات ثقافية تهدف إلى الارتقاء بتجارب سكان الإمارة وزوارها من مختلف الأعمار."

وأضاف: "ويؤكد تعاوننا مع جميع الجهات المعنية التزامنا بتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام ولاستضافة الفعاليات الفريدة. كما نواصل مساعينا الرامية إلى استقطاب الضيوف من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، بما في ذلك التعاون مع نخبة من الفنانين العالميين وتنظيم الفعاليات الشهيرة، مما يتيح لنا توفير تجارب غامرة لا تُنسى تعزز من مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة سياحية عالمية".

وتعليقاً على استضافة العاصمة أبوظبي لعرض "بلبي" الموسيقي الشهير للمرة الأولى، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: "تولي فلاش للترفيه اهتماماً كبيراً بتلبية تطلعات الجمهور من خلال سجلها الحافل بتقديم العروض والفعاليات العالمية في دولة الإمارات والمنطقة. وتلحظ الشركة الرائدة في عالم الترفيه النجاح المتنامي لعرض بليبّي، ما يجعلها تحرص على تقديمه لجمهور الصغار في أبوظبي. ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتنويع عروضها وإثراء المشهد الترفيهي في المنطقة."

وعن إطلاق مهرجان اللاسلكي لأول مرة في أبوظبي العام المقبل، قال جيمس كريفن، رئيس شركة "لايف نيشن" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعيش على أرض دولة الإمارات ما يزيد عن 200 جنسية، وبالتالي فإنه من المهم أن نتتبع باستمرار تغير الأذواق الموسيقية التي تعكس هذا التنوع السكاني. ولا تزال موسيقى ’الهيب هوب‘ تشكل واحدة من أكثر الأنواع الموسيقية شعبية في جميع أنحاء المنطقة، وسيكون إطلاق ’مهرجان اللاسلكي‘ في أبوظبي في مارس المقبل بمثابة حدث كبير وعنصر جذب لعشاق الموسيقى الحضرية في جميع أنحاء المنطقة. وسيقدم المهرجان مجموعة من أكبر نجوم ’الهيب هوب‘ العالميين، وسيوفر أيضاً منصة للفنانين المحليين لعرض إبداعاتهم".

ويمكن للمقيمين والزوار الاطلاع على أجندة فعاليات أبوظبي الكاملة على موقع "زوروا أبوظبي" visitabudhabi.ae، والبدء منذ الآن بالتخطيط للفعاليات التي يجب مشاهدتها من خلال ما يلي:

باقة من الحفلات الفنية لأشهر المطربين والفرق الموسيقية والفعاليات السينمائية

مهرجان اللاسلكي: يتوجه مهرجان موسيقى الراب والموسيقى الحضرية الشهير من لندن إلى أبوظبي في 4 مارس 2023.

ستينج: سيحيي المغني العالمي ستينج الفائز بجائزة جرامي 17 مرة حفلاً خاصاً ضمن جولة "ماي سونجز العالمية" في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في 27 يناير 2023. وسيتم طرح تذاكر الحفل في 23 سبتمبر الجاري.

أندريا بوتشيلي: سيعود مغني التينور الإيطالي إلى أبوظبي لإحياء ليلة مفعمة بالموسيقى الكلاسيكية الساحرة في الاتحاد بارك في 24 نوفمبر.

إيه آر رحمان: سيحيي الموسيقار العالمي إيه آر رحمان الحائز على جائزة أوسكار مرتين أول أمسياته الحية في أبوظبي في الاتحاد أرينا في 29 أكتوبر.

المهرجان الموسيقي "أمبليفايد": ستعرض هذه الاحتفالية الموسيقية الرائعة على مدار ثلاثة أيام من 11 إلى 13 نوفمبر في ياس لينكس أبوظبي.

الحفلات الموسيقية في اللوفر أبوظبي: سيقدم المتحف الأيقوني سلسلة من الحفلات الموسيقية الفريدة احتفالاً بالذكرى الخامسة لتأسيسه، حيث يقدم المطرب ماجد المهندس في 11 نوفمبر والموسيقار عمر خيرت في 13 نوفمبر.

جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) أبوظبي 2023: ستعود إلى أبوظبي في 11 و12 فبراير 2023 جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي للاحتفاء بالإنجازات السنوية لصناعة السينما الهندية من خلال حفل تقديم الجوائز والعروض الموسيقية والترفيهية الحية بمشاركة نجوم بوليوود في الاتحاد أرينا.

معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2023: سيجمع المهرجان الشهير عالمياً عشاق السينما والتلفزيون والكوميديا في دولة الإمارات مع أكبر مهرجانات فنون الترفيه العصرية وأكثرها شعبية بالمنطقة في مارس 2023.

ويست لايف: ستحيي فرقة البوب الأيرلندية الشهيرة حفلاً غنائياً في الاتحاد أرينا في 29 سبتمبر 2022.

مهرجان النادي الاجتماعي: يعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في أبوظبي، ويقام في عطلة نهاية الأسبوع من 28 إلى 30 أكتوبر، وسيضم هذا الحدث المغني ليام جالاجر، وفرقة الروك البريطانية كايزر شيفز، وفرقة الموسيقى الإلكترونية البريطانية كلين بانديت.

حفلات اليوم الوطني: ستقام سلسلة من الحفلات الموسيقية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني لهذا العام في مواقع مختلفة من 1 إلى 3 ديسمبر.

حفلات موسيقية عربية: سيحيي مجموعة من نجوم الغناء ومنسقي الأغاني في العالم العربي سلسلة من الحفلات في أبوظبي من 14 أكتوبر حتى 21 ديسمبر. وتضم قائمة الفنانين نانسي عجرم، وجورج وسوف، وملحم زين، ومحمد خيري، ووائل كفوري، وأحمد سعد، ومنسق الأغاني أصيل، والمغنين بيج سام، وعزيز مرقة، وسيلاوي.

بطولات رياضية ومشاركة جماهيرية واسعة

مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022: يلتقي فريقا أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بطل دوري 2021، في مواجهتين تمهيديتين يومي الخميس 6 أكتوبر والسبت 8 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات والخليج العربي. وسيتمكن الجمهور وعشاق كرة السلة أيضاً من التواصل مع كوكبة من أساطير كرة السلة في "منطقة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين".

تجارب "منطقة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين": ستقدم المنطقة عروضاً فنية وموسيقية حيّة وذلك بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 خلال الفترة من 5-9 أكتوبر في منارة السعديات، حيث ستتاح الفرصة لعشاق اللعبة للتفاعل مع نجوم وأساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين من حول العالم، متابعة البث الحي للمباريات، إلى جانب المشاركة في أنشطة كرة السلة التفاعلية والعروض الترفيهية الرائعة، وشراء ملابس وتذكارات الدوري محدودة الإصدار.

أسبوع أبوظبي للتحدّي 2022: يوفر أسبوع أبوظبي للتحدّي باقة حافلة ومتنوعة من التجارب الرياضية والترفيهية للجميع من الحفلات الحية والفعاليات الجماهيرية وعروض اللياقة البدنية وجلسات التدريب المفتوح إلى جانب العروض الترويجية في العديد من المطاعم ومنشآت الضيافة المتواجدة في مواقع مختلفة في العاصمة من 17-23 أكتوبر 2022، والتي تتوجها نزالات بطولة العالم للوزن الخفيف "يو إف سي 280: أوليفيرا ضد مخاتشيف" يوم 22 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

"ماتش روم بوكسينج": بيفول ضد راميريز: حامل اللقب ديمتري بيفول يدافع عن حزام رابطة الملاكمة العالمية في وزن خفيف الثقيل أمام المتحدي جيلبرتو راميريز المعروف بـ "زوردو"، يوم 5 نوفمبر 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

قمة "الألعاب من أجل التغيير" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: استضافة النسخة الأولى من قمة "الألعاب من أجل التغيير" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يومي 11 و12 أكتوبر، بحضور خبراء دوليين في الألعاب والرياضات الإلكترونية.

بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة: سيعود النزال، الذي يضم مقاتلين محليين ودوليين، يومي 20 و21 أكتوبر ومرة أخرى في ديسمبر.

بطولة أبوظبي للكريكيت "أبوظبي تي 10": تستضيف أبوظبي الدورة السادسة من بطولة أبوظبي للكريكيت "أبوظبي تي 10" في الفترة من 23 نوفمبر إلى 4 ديسمبر2022، بإستاد زايد للكريكيت.

بطولة بلاست للألعاب الإلكترونية: ستتنافس ثمانية من أفضل فرق الألعاب الإلكترونية في العالم في منافسات النهائيات العالمية المرموقة لبطولة بلاست للألعاب الإلكترونية، وذلك في لعبة كاونتر سترايك من أجل إحراز لقب البطولة 2022 والفوز بإحدى الجوائز التي يبلغ مجموعها مليون دولار أمريكي، في 17 و18 ديسمبر.

مهرجان ليوا: ستقام فعالية الحركات الاستعراضية للسيارات في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، إلى جانب الحفلات الموسيقية الخليجية والأنشطة الثقافية والتراثية وأكشاك بيع المأكولات وسينما في الهواء الطلق وسوق ليلي.

أوقات ممتعة برفقة العائلة

عرض ديزني "ذا لايون كينج": ستستضيف صالة الاتحاد أرينا عرض ديزني العالمي الذي قدم على مسارح برودواي، وذلك لمدة شهر من 16 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من هذا العام.

عرض "ديزني على الجليد": ترحب المدينة بهذا العرض الترفيهي العائلي الشهير بين 12 و16 أكتوبر في الاتحاد أرينا.

مهرجان أم الإمارات: سيعود الحدث في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر بجدول حافل بالعروض والأنشطة الترفيهية العائلية المرحة والتجارب الثقافية والحفلات الموسيقية، ويضم مناطق مخصصة للأنشطة وعروضاً ترفيهية حية، بما في ذلك فرقة ميامي.

منطقة المشجعين لكأس العالم: تزامناً مع قرب انطلاق البطولة، تستضيف ياس لينكس أبوظبي منطقة المشجعين الرائدة لكأس العالم في أبوظبي في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، لتزويد المشجعين بتجربة مشاهدة فريدة، ومجموعة من خيارات تناول الطعام، ومنطقة للألعاب الإلكترونية، وأنشطة كرة القدم الأخرى.

موسم فنون الطهي في أبوظبي: سيقام احتفاء الإمارة السنوي بالطعام في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر هذا العام عبر مقاهي ومطاعم أبوظبي، حيث يقدم برنامجاً حافلاً ومتنوعاً من العروض والفعاليات والتجارب ودروس الطهي ونقاط الأسعار.

عرض بلبي الموسيقي: سيقام العرض الموسيقي الترفيهي والتعليمي الحي للأطفال والعائلات في أبوظبي على مدار يومي 18 و19 فبراير 2023.

جوائز "أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" 2023: يتضمن الحدث برنامجاً حافلاً من وجبات العشاء للضيوف والحوارات حول المأكولات، إلى جانب الكشف عن قائمة أفضل 50 مطعماً في المنطقة.

فعاليات ثقافية ملهمة

فن أبوظبي 2022: يقام المعرض الفني السنوي "فن أبوظبي" في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر في منارة السعديات، حيث يشتمل على العديد من صالات العرض الفنية الكبيرة التي تتوافد من مختلف أرجاء العالم لعرض أعمالها الفنية المميزة، إلى جانب ما يشهده من عمليات بيع لأهم الأعمال الفنية المعروضة، وأعمالاً تركيبية ترضي الجمهور الذي ينتظرها للاستمتاع والمشاركة.

مهرجان الحرف والصناعات التقليدية 2022: يقام المهرجان السنوي في سوق القطارة في العين في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، ويدعو الزوار للتعرف على الحرف اليدوية الأصيلة المتوارثة عبر الأجيال على يد حرفيين محليين.

وتتولى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.