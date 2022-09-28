خلفا ليوسف البنيان الذي تم تعيينه وزيراً للتعليم.. #سابك تكلف عبدالرحمن الفقيه بمهام الرئيس التنفيذي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن تكليف عبد الرحمن بن صالح الفقيه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة بسبب استقالة يوسف البنيان من منصبه بعد تعيينه وزيراً للتعليم في المملكة.

قالت الشركة في بيان إنَّ الفقيه الذي يعمل بالشركة منذ 35 عاماً ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "برادفورد" بالمملكة المتحدة، سيتولى المهام بدءاً من اليوم الأربعاء ولمدة 6 أشهر.

يشغل الفقيه منصب نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع تطوير ساحل الخليج الأميركي.

بقيمة سوقية تبلغ حوالي 70 مليار دولار، تعد "سابك" واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية. استحوذت "أرامكو" التي تسيطر عليها الدولة على 70% في عام 2020 مقابل 69 مليار دولار، مع سعيها للتنويع من النفط الخام إلى منتجات هيدروكربونية تحقق ربحية أكثر.