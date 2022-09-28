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#الهلال يعلن تمديد عقد الحارس عبدالله #المعيوف حتى 2024
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أخبار الرياضة
#الهلال يعلن تمديد عقد الحارس عبدالله #المعيوف حتى 2024
28 سبتمبر 2022
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أعلن نادي
الهلال
يعلن تمديد عقد الحارس عبدالله المعيوف حتى 2024.
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