أخبار الرياضة

#الهلال يعلن تمديد عقد الحارس عبدالله #المعيوف حتى 2024

28 سبتمبر 2022 · < 1 minute

أعلن نادي الهلال يعلن تمديد عقد الحارس عبدالله المعيوف حتى 2024.