أمريكا وبريطانيا تدينان القصف الإيراني لشمال العراق

أدانت واشنطن ولندن الضربات الإيرانية على كردستان العراق وطالبتا بوقفها، فيما وصفت الولايات المتحدة هذه الضربات بـ"الوقحة".

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال في بيان "نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيَين في وجه تلك الهجمات الوقحة على سيادتهما".

وأعربت واشنطن عن إدانتها "الشديدة" للضربات، وحذرت طهران من "شنّ مزيد من الهجمات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية".

كذلك نددت المملكة المتحدة بالقصف الإيراني على الإقليم وطالبت إيران بـ "وقف قصفها العشوائي للمدن الكردية".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "تلك الهجمات تشكل انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي العراق وهي مرفوضة تماما"، واتهمت إيران بـ "زعزعة استقرار" المنطقة.