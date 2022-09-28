د. عبد الرحمن العاصمي يهنئ وليّ العهد بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

رفع معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي أسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء،الذي يُجسّد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله - على المُضيّ قُدما في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

وقال العاصمي إن هذا القرار يؤكد المكانة الدولية المرموقة لصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بصفته واحداً من أبرز الشخصيات القيادية المؤثّرة عالمياً ،والأدوار والإنجازات الاستثنائية التي حققها سموّه على المستويين المحلّي والدولي، وما يملكه -حفظه الله - من فكرٍ قياديٍ فذٍّ، ورؤى تطويرية طموحة، ونهج سياسي حكيم ومُتّزن في التعامل مع مختلف القضايا والظروف العالمية .

وأشاد معاليه برؤية سموه 2030 وما حملته من مبادرات ومشاريع رائدة بدأت المملكة تجني ثمارها على مستوى تعزيز قدرة الاقتصاد، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتوسيع نطاق الاهتمام بالقطاعات الأساسيّة كالتعليم والصحّة والإسكان،فضلاً عن البدء بالمشاريع العملاقة التي تمثّل منظومة تنموية متكاملةً ستجعل المملكة بإذن الله بيئة استثمارية رائدة على مستوى العالم.

كما أكّد العاصميّ أنّ المملكة في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – أيّدهما الله -تسير وفق نهجٍ سياسيّ رشيد، ورؤى حكيمة، تعزز مكانة المملكة كواحدة من أكثر دول العالم استقراراً ونموّاً وازدهاراً.واختتم العاصمي تصريحة قائلاً: يأتي هذا القرار المبارك وكلّنا فخر بأنّ المملكة تسير بخطى واثقة وحثيثة نحو المستقبل المشرق بعون الله وتوفيقه، سائلين الله أن يُعلي راية وطننا الحبيب دائماً، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويؤيّدها، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب.