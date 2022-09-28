الإعلان عن التأشيرة التعليمية رسميا .. اعرف مزاياها وأهدافها وأنواعها .. #عاجل

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن إطلاق التأشيرة التعليمية عبر منصة " ادرس في السعودية "؛ لخدمة الطلاب والطالبات من 160 دولة.

ونشر حساب التعليم الجامعي على تويتر عبر إنفوجرافيك أهم ملامح التأشيرة التعليمية؛ التي تستهدف الطلاب والطالبات والباحثين والأكاديميين لمرحلة الدراسة الجامعية.

وأكدت الوزارة أن من أهدافها رفع جودة العملية التعليمية واستهداف المواهب والعقول المتميزة ورفع تصنيف المؤسسات التعليمية السعودية وتقديم المملكة على أنها وجهة تعليمية جذابة، ومساهمة المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

وأوضحت أن المستفيدون من التأشيرة هم الباحثون والباحثات وطلاب الجامعات والأكاديميون.

وبينت أن أنواعها قصيرة لمدة عام دراسي وطويلة لدراسة البرامج العلمية الطويلة.

وقالت إن من مزاياها خدمة طالبي العلم من 160 دولة وتسجيل البيانات بتسع لغات لا يحتاج الطالب إلى كفيل.