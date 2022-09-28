إعصار_إيان.. عاصفة “من نار” تضرب أمريكا.. وبايدن يعلن حالة الطوارئ #اعصار_إيان

أعلنَ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن، حالةَ الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان، وأمر بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة استعداداً للتأثيرات المحتملة، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب الإعصار.

وتقدم إيان عبر البحر الكاريبي قبل أن يتحول إلى إعصار مداري في 26 سبتمبر، بينما وصل الإعصار إلى اليابسة في كوبا في 27 سبتمبر متجهًا إلى فلوريدا.

والتقطت مقاطع العواصف الرعدية حول مركز الإعصار مع عبوره خليج المكسيك.

من المتوقع أن يكون إيان أقوى عاصفة مسجلة تصل اليابسة في الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا.