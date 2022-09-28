إعصار_إيان.. عاصفة “من نار” تضرب أمريكا.. وبايدن يعلن حالة الطوارئ #اعصار_إيان

أعلنَ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن، حالةَ الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان، وأمر بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة استعداداً للتأثيرات المحتملة، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب الإعصار.
وتقدم إيان عبر البحر الكاريبي قبل أن يتحول إلى إعصار مداري في 26 سبتمبر، بينما وصل الإعصار إلى اليابسة في كوبا في 27 سبتمبر متجهًا إلى فلوريدا.
والتقطت مقاطع العواصف الرعدية حول مركز الإعصار مع عبوره خليج المكسيك.
من المتوقع أن يكون إيان أقوى عاصفة مسجلة تصل اليابسة في الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا.
أظهرت مقاطع فيديو الأضرار التي خلفها إعصار "إيان"، والذي تسبب في قلب عدة طائرات صغيرة بمطار في جنوب فلوريدا.
وشهد مطار نورث بيري في بيمبروك باينز، مساء الثلاثاء، أضرارا كبيرة طالت عدة طائرات.
وفي تقرير لموقع "فوكس 35 أورلاندو"، ظهرت عدة طائرات مقلوبة، وقد تعرضت أجنحتها للالتواء.
وبحسب التقرير فقد تضررت أكثر من 15 طائرة بالمطار المذكور، دون أن تسجل إصابات.
ولم تقتصر الأضرار على الطائرات وحدها، ولكنها طالت أيضا منشآت وحظائر خاصة بالمطار.