الرئيس التنفيذي لـ “بوبا”: “التأمين على الحياة” قريبا في المملكة.. #عاجل

قال الرئيس التنفيذي لـ"بوبا" إن هناك فرص واعدة وإن وزير المالية أكد على تركيز الدولة على قطاع التأمين وتكوين هيئة جديدة للمساهمة في النمو.

وأكد أن خطة الدولة تحمس قطاع التأمين والشركات للمساهمة في اقتصاد المملكة وأن هناك كثير من المنتجات ستكون في المملكة قريبا مثل التأمين على الحياة.

وعلى صعيد آخر قال نائب رئيس العمليات في شركة نجم"" مهند الشبيلي إنه في الحوادث المرورية يستطيع المواطن والمقيم أخذ حقه بالكامل، ولا تستطيع أي شركة تأمين أن تهضم حق أحد.

وأكد سليمان بن معيوف الرئيس التنفيذي لشركة لشركة CAIS للخدمات الأكتوارية على هامش مؤتمر التأمين بالمملكة أن ارتفاع معدل الحوادث أدى إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات، إضافة لوجود مبالغة في قيمة التقدير.

ولكن المشاركين في ندوة التأمين السعودي السادسة أوضحوا أن قطاع التأمين لم يصل إلى الطموح الذي تأمله المملكة