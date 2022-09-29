حساب_المواطن: 5 حالات لتسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس

قال برنامج حساب المواطن، إن هناك 5 حالات يمكن فيها تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس في البرنامج.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لسيدة تسأل: هل يحق لها التقدم والتسجيل باسمها إذا تم حرمان عائل الأسرة، ورد حساب المواطن عليها قائلاً: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:

-المهجورة.

-متزوجة من غير سعودي.

-عائلة سجين.

-عائلة فاقد الأهلية.

-زوجها غائب.

وتابع : “مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.