بالصور.. مطارات #جدة تُكرم القطاعات المساهمة في نجاح موسم #حج_1443هـ

جدة - الوئام - ناصر السلمي

أقامت شركة مطارات جدة، مساء أمس الأربعاء حفل تكريم الجهات الحكومية والأهلية التي ساهمت في نجاح الخطة التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لموسم حج 1443هـ، بحضور معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية وشركات الطيران، وذلك في قاعة ليلتي بجدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس سليمان بن أحمد البسام، إن ما تحقق من تميز للعاملين والعاملات في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج عام 1443هـ، يجسد حرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وتكامل وتكاتف كافة الجهات الحكومية والخاصة، ويحفزنا جميعا لبذل المزيد والمزيد لخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بكل الخدمات التي تقدم لزوار مملكتنا الحبيبة.

وقال البسام : ستعمل سوياً بجهودكم جميعًا لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات استراتيجية الطيران التي تسعى لاستقبال 330 مليون مسافر عبر مطارات المملكة بحلول عام 2030، وهذا لن يتحقق إلا بوجود كفاءات مميزة أمثالكم يعملون بجد ونشاط، من أجل توفير أقصى درجات الراحة للمسافرين ولضيوف الرحمن من كافة دول العالم.

وقدم البسام شكره لمنسوبي المطارات السعودية من كافة الجهات الحكومية والخاصة سواء في الجهات الأمنية والتشغيلية والإدارية، على مجهوداتهم الكبيرة خلال موسم حج 1443هـ ودعمهم المشكور لإنجاح موسم الحج.

من جهته أوضح رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخرت جميع الإمكانيات للمطار لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أقصى سبل الراحة والأمان لقاصدي مكة المكرمة سواء للحج أو العمرة بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ومتابعة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث كان لمتابعتهم المستمرة دور كبير في إنجاح الخطة التشغيلية برغم التحديات التي واجهتنا في هذا الموسم نظراً لتزامن موسم الحج مع الإجازة الصيفية وموسم جدة وقمة جدة للاقتصاد والتنمية

وأكد المديهيم أن شركة مطارات جدة ، حرصت على تسخير الإمكانيات والجهود وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المطار، لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام ، مشيراً أنه على الرغم من حجم التحديات التشغيلية المختلفة ، إلا أنها لم تقف عائقاً أمام تحقيق النجاح بفضل الله تعالى ثم بالجهود التي بذلت من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وشركاء النجاح من وزارة الحج ووزارة الداخلية وأمارة منطقة مكة المكرمة والقطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزملائي منسوبي شركة مطارات جدة والتي كان لها الأثر الإيجابي في نجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن، حيث بلغ أجمالي الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار المؤسس لموسم حج 1443هـ، 909 ألف حاج منهم 430 ألف حاج قادم و479 ألف حاج مغادر.

وقال رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، أن هذا النجاح يدفعنا مع شركائنا من الجهات الحكومية والتشغيلية إلى أن نتطلع دائما للمزيد من الإنجازات وتجويد الخدمات عبر هذا المنفذ الحيوي، مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث نسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى خدمة 114مليون مسافر بحلول 2030م وتحسين تجربتهم وإثرائها، لتكون ذات جودة وقيمة عالية، وهو مانسعى إلى تحقيقه في شركة مطارات جدة من خلال تسريع عجلة المشاريع خلال المرحلة المقبلة وزيادة أطر التعاون مع شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المستقبلية بإذن الله.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الحكومية والتشغيلية ومنسوبي مطارات جدة والجهات الإعلامية التي شاركت في التغطية الإعلامية لموسم حج 1443هـ.