زلزال قوي يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر/ ساندويتش الجنوبية/، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وفي الـ 25 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5 درجات جزر/ ساندويتش الجنوبية/، وكان على عمق كيلومترين.

وجزر /ساندويتش الجنوبية/ هي أرخبيل يمثل جزءا من منطقة "جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية"، والتي تعد إقليما خارجيا تابعا للمملكة المتحدة.