‏رصد تسرب للغاز في موقع رابع من خط ‎#نوردستريم في #بحر_البلطيق

قالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية جيني لارسون لصحيفة سفينسكا داجبلاديت، إن حرس السواحل اكتشف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا ووعد برد "قوي" على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وأوضحت لارسون للصحيفة في وقت متأخر الأربعاء "اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد". والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمرك.