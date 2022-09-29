هفوات الرئيس الأمريكي عرض مستمر.. “#بايدن” يسأل عن متوفاة خلال مؤتمر جماهيري (#فيديو)

هفوة جديدة ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالم مساء أمس.

وأذهل الرئيس الديمقراطي الحضور بسؤاله عن جاكي والورسكي، العضو في الكونجرس السابقة، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سيارة عن عمر 58 عاماً.

وقال "بايدن" :"جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟ وأضاف "أعتقد أنها ستكون هنا".

وكان بايدن قد أصدر بيانًا قبل أسابيع، نعى فيه السياسية الجمهورية والورسكي، معبراً عن حزنه وصدمته لفقدانها، ومقدما العزاء لعائلتها.