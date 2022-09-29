” #السوق_السعودي” يرتفع بأكثر من 150 نقطة

وتشهد الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها سهما "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" بنسبة 1 %.

وتتداول أسهم "الأهلي السعودي" و"بنك ساب" و"معادن" و"مصرف الإنماء" و"بنك الرياض" و"أكوا باور" و"السعودي الفرنسي" و"سابك" و"اس تي سي" و"سابك للمغذيات" و"المراعي" على ارتفاع بنسب تراوح بين 1و4 %.

ويتصدر سهم "أسيج" ارتفاعات اليوم بأكثر من 7 %.