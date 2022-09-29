فريق طبي يعيد نبض قلب توقّف 10 دقائق

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر من إنقاذ مريض بعد توقف القلب والتنفس لديه لمدة 10 دقائق حيث حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة ومن ثم توقف القلب والتنفس، وقام الفريق الطبي بإجراء إنعاش قلبي تنفسي عاجل للمريض وتركيب جهاز تنفس صناعي.

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية السريرية اللازمة تبين إصابة المريض بجلطة أمامية حادة؛ الأمر الذي أدى لعمل قسطرة طارئة لشرايين القلب من قِبل الفريق الطبي، حيث تم إجراء قسطرة قلبية للمريض تبين خلالها وجود انسداد بالشريان الرئيسي للقلب وانسداد في الشريان الأيسر الملتف وانسداد تام في الشريان الأيسر النازل، حيث قام الفريق الطبي بفتح الشرايين بالبالون ومن ثم تركيب دعامات لها بشكل طارئ، وتكللت العملية بالنجاح.

يذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر قام خلال النصف الأول من العام الحالي بإجراء عدد 1373 عملية قسطرة قلبية.