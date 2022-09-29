“#جوجل” تختبر  ميزة جديدة على هواتف “#آيفون”

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية بدأت في اختبار ميزة جديدة للرسائل النصية القصيرة على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "جوجل" تنوي اختبار تقنية رسائل "آر سي إس" للرسائل النصية على هواتف "آيفون"؛ بحيث تسمح بعرض مقاطع الفيديو بتقنية عالية، ويمكن من خلالها اختيار ردود الفعل بمختلف الرموز التعبيرية.

ويمكن لهواتف "آيفون" التي دخلت في الاختبار الرد على أي رسالة نصية قصيرة برد فعل رمز تعبيري، سواء كان مرسل من هاتف "أندرويد" أو "آيفون".

ورغم أن رد الفعل بالرموز التعبيرية ليس جديدًا، لكنه لم يكن موجودًا في تقنيات الرسائل النصية القصيرة، واكتفت الشركات بوجوده في تطبيقات الدردشة الرئيسية.