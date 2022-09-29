البرلمان اللبناني يفشل فى اختيار رئيس جديد للجمهورية

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، خلال جلسته في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري.

ويأتي ذلك بسبب، عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه، حيث تضاءل الفرص بشأن نجاح التصويت.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوًا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك تكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.

وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون، التي استمرت 6 سنوات في 31 أكتوبر المقبل.

وكان عون قد وصل إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرًا لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.