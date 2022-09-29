الكرملين: بوتين يرأس مراسم ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا

قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقيم غدا الجمعة مراسم لضم أربع مناطق من أوكرانيا إلى بلاده.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن المراسم ستجري في الساعة 1500 بتوقيت موسكو (1200 بتوقيت جرينتش) غدا الجمعة لتوقيع "اتفاقات انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية".

وقال بيسكوف إن الاتفاقيات ستوقع "مع جميع المناطق الأربع التي أجرت استفتاءات وتقدمت بمطالب بهذا الشأن إلى الجانب الروسي".

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا في أربع مناطق بأوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية إن الاستفتاءات تظهر أن أغلبية ساحقة من سكانها أيدوا الانضمام إلى روسيا في تصويت انتقدته أوكرانيا والغرب ووصفاه بأنه "صوري".

وقال الكرملين إنه عقب مراسم التوقيع في الكرملين، سيلقي بوتين كلمة ويلتقي بالمسؤولين الذين عينتهم موسكو في المناطق الأوكرانية.