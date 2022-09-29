623 مليار ريال قيمة التجارة البينية بين المملكة وأمريكا خلال 5 سنوات

قال اتحاد الغرف التجارية إن حجم التجارة البينية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 623 مليار ريال خلال الخمس سنوات السابقة.

وأضاف اتحاد الغرف، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال عام 2021 بلغ نحو 114 مليار ريال بزيادة بنسبة 32% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة الصادرات 53.5 مليار ريال، والواردات نحو 60.5 مليار ريال.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة، والمرتبة الثانية ضمن قائمة الدول التي تستورد منها المملكة.

وبين أن أهم السلع المصدرة تشمل، منتجات كيماوية عضوية وأسمدة وألمنيوم ومصنوعاته، فيما تستورد المملكة، أجهزة وأدوات آلية وأجزاءها، ومعدات النقل، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.