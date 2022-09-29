الاتحاد التونسى تعليقا على واقعة الموز في ودية البرازيل: ليسوا منا

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانا رسميا تعليقًا على الواقعة التي وصفت بـ"العنصرية"، خلال المباراة الودية بين منتخب تونس ونظيره البرازيلي التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الاتحاد التونسي في بيان عبر حسابه على "فيسبوك": "نشكر جزيل الشكر الجماهير التونسية على حفاوة استقبالها ودعمها وتشجيعها للمنتخب، ونُثمن بالمناسبة عدم وقوع أي أحداث عنف داخل الملعب أو في محيطه على غرار ما حدث في بعض المقابلات التي دارت في أكبر الملاعب والتظاهرات الرياضية في العالم".

وألمح الاتحاد التونسى إلى أن من قام بذلك ليس تونسيًا وقال في بيانه: "نستغرب عدم التطرق إلى السلوك المثالي للأغلبية الساحقة من الجماهير التونسية الحاضرة والتي تجاوز عددها 40 ألف متفرج وفي المقابل تعمد البعض الإساءة إلى تونس من خلال الجزم بأن الشخص الذي ألقى الموز تونسي وذلك في غياب أي دليل مادي يثبت هوية الشخص الذي ارتكب ذلك حيث حضرت في ملعب حديقة الأمراء جماهير تونسية وبرازيلية وجماهير تنتمي إلى بلدان أخرى".