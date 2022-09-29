رد عنيف من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 على قميص الدنمارك

ردت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، على الشركة المصنعة لقمصان منتخب الدنمارك، قبل إنطلاق منافسات مونديال قطر والتى فاجأت الجميع بقميص بتصميم لا يظهر شعار منتخب الدنمارك أو العلامة التجارية لشركة الملابس وقالت فى بيان لها: "لا نرغب في ظهور علامتنا التجارية خلال البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم".

وأكدت الشركة المنتجة للقميص، في بيانها أن قمصان الدنمارك، ليست مستوحاة فقط من يورو 1992، للإشادة بأعظم نجاح كروي للدنمارك، لكن أيضا للاحتجاج على قطر وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

فى الوقت نفسه، ردت اللجنة المنظمة لكأس العالم على شركة الملابس الرياضية ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بيان اللجنة والتى وصفت بيان شركة الملايس بمثابة حيلة تسويقية منافقة لأن إنتاج الملابس الرياضية الخاصة بهم يقع في الصين وهي دولة لديها قضايا حقوق الإنسان.

قالت اللجنة المنظمة للمونديال، في بيانها: "عملنا بجد جنبا إلى جنب مع الحكومة القطرية لضمان إجراء إصلاحات مهمة في نظام العمل من خلال سن قوانين تحمي حقوق العمال وتضمن تحسين الظروف المعيشية".

وأضافت: "نحن نعارض إدعاء شركة الملابس الرياضية بأن هذه البطولة كلفت آلاف الأشخاص حياتهم، ونرفض رفضا قاطعا التقليل من أهمية التزامنا الصادق بحماية صحة وسلامة 30 ألف عامل قاموا ببناء ملاعب كأس العالم والمشاريع الأخرى".

أكملت: "يمت الالتزام نفسه الآن ليشمل 150 ألف عامل عبر خدمات البطولة المختلفة و40 ألف في قطاع الضيافة".

أنهت اللجنة بيانها: ""مثل كل دولة فإن التقدم في هذه القضايا هو رحلة بلا خط نهاية وقطر ملتزمة بهذه الرحلة، ويجب أن يقع العبء دائما على عاتق البلدان لبذل المزيد لحماية حقوق الشعوب في جميع أنحال العالم بما في ذلك الدنمارك".