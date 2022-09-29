اعتماد 3 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا في الربع الثالث لـ 2022

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، (3) مؤسسات تعليمية و(49) برنامجاً أكاديمياً خلال الربع الثالث من عام 2022م، فيما لم يحصل برنامجان اثنان على الاعتماد البرامجي من الهيئة، علماً أن النتائج لزيارات الاعتماد تمت من يناير حتى مايو 2022م, حيث جددت كل من جامعة الملك عبدالعزيز وكلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية اعتمادهما المؤسسي، حصلتا على الاعتماد المؤسسي "الكامل"، في حين حصلت كلية الرؤية لطب الأسنان والتمريض بجدة على الاعتماد المؤسسي "المشروط".

وعلى مستوى البرامج الأكاديمية، فقد حصلت (9) برامج في جامعة الملك سعود على الاعتماد، 3 منها على الاعتماد الكامل، وهي: برنامج بكالوريوس علوم التمريض، وبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، وبرنامج بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، أما الستة المتبقية؛ فقد حصلت على الاعتماد المشروط، وهي: برنامج ماجستير العمارة وعلوم البناء، وبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبرنامج بكالوريوس علم المعلومات، وبرنامج بكالوريوس الآثار، وبرنامج بكالوريوس علم الاجتماع، وبرنامج

بكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية.

وفي جامعة الملك عبدالعزيز، حصل برنامج بكالوريوس الكيمياء الحيوية على الاعتماد الكامل، وحصلت 5 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط، وهي: برنامج بكالوريوس الكيمياء، وبرنامج بكالوريوس الفيزياء، وبرنامج بكالوريوس علم النبات، وبرنامج بكالوريوس علم الحيوان، وبرنامج بكالوريوس الأحياء الدقيقة، كما حصل على الاعتماد الكامل برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الملك فيصل، وبرنامج الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس العامة في جامعة الملك خالد.

وحصل برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة طيبة على الاعتماد المشروط، في حين حصلت 3 برامج أكاديمية في جامعة القصيم على الاعتماد الكامل، وهي: برنامج ماجستير الآداب في الدراسات الأدبية، وبرنامج ماجستير الآداب في الدراسات اللغوية، وبرنامج دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. أما جامعة جازان، فقد حصل برنامجا بكالوريوس دكتور صيدلي والشريعة على الاعتماد الكامل، وبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية على الاعتماد المشروط.

كما حصلت جامعة الجوف على الاعتماد المشروط لثلاثة برامج أكاديمية، وهي: برنامج بكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبرنامج بكالوريوس الهندسة المدنية، وبرنامج بكالوريوس المحاسبة، وحصل برنامج الشريعة من جامعة تبوك على الاعتماد الكامل، في حين حصل برنامج البكالوريوس في التمويل والاستثمار على الاعتماد المشروط.

كما حصل برنامجان أكاديميان على الاعتماد "المشروط"، وهما: برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الباحة، وبرنامج بكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية من جامعة نجران، في حين حصل برنامج الإدارة والتخطيط التربوي في مرحلة الماجستير في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على الاعتماد الكامل.

وحصل على الاعتماد المشروط (10) برامج أكاديمية، هي: برنامج بكالوريوس القانون من جامعة المجمعة، و (4) برامج من جامعة بيشة وهي: ماجستير تقنيات التعليم، بكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس علوم التمريض، وبكالوريوس اللغة العربية، و(5) برامج من جامعة الأمير محمد بن فهد، وهي: برنامج بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، وبرنامج بكالوريوس المحاسبة، وبرنامج بكالوريوس العلوم المالية، وبرنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال.

وفي جامعة دار العلوم، حصلت (3) برامج بكالوريوس على الاعتماد المشروط، وهي الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، أما برنامج بكالوريوس الطب والجراحة فقد حصل على الاعتماد الكامل.

كما حصلت 3 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط، وهي: برنامج بكالوريوس الأعمال المصرفية والتمويل في جامعة دار الحكمة، وبرنامج بكالوريوس الطب البشري من كلية البترجي الطبية، وبرنامج بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما يتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد

الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

يُذكر أن مركز "اعتماد" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة، فقد تضمنت إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسين عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة، منها: تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.