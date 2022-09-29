أخبار دوليّة

بلومبرج: العقوبات الأمريكية على إيران ستركز على كيانات تسهل تجارة إيران النفطية

29 سبتمبر 2022 · < 1 minute
بايدن

أكدت وكالة بلومبرج، أن العقوبات الأمريكية على إيران ستركز على كيانات تسهل تجارة إيران النفطية.