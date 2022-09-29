التعليم تحتفل باليوم العالمي للمعلم

وجهت وزارة التعليم، اليوم، إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الأربعاء المقبل.

ويأتي ذلك انطلاقاً من دور وزارة التعليم في دعم المعلم، وإيماناً بمكانته، وتعزيزاً للدور الرائد الذي يقوم به، والرسالة السامية التي يحملها، فهو أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية التي يعول عليها في بناء جيل واعد يسهم في النهوض بوطنه مما يوجب علينا.

وحددت الوزارة الإطار العام للاحتفال والأهداف ومنها إبراز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب وتأصيل الدور الإجابي للمعلم تجاه وطنه.

وحددت الوزارة مقترحات لتنفيذ الاحتفال بيوم المعلم العالمي ومنها تخصيص برنامج يوم الأربعاء 9 مارس الإذاعي لإبراز دور المعلم وتنفيذ إدارة الإعلام والاتصال في الإدارات لبرامج تبين دور ومكانة المعلم، والتنسيق مع الجهات الحكومية للاحتفال بيوم المعلم، وعمل لقاءات مع المعلمين المؤثرين.