سفارة خادم الحرمين في قرغيزستان تحتفل باليوم الوطني

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية القرغيزية حفل استقبال في فندق "حياة ريجنسي بشكيك"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، وكان في استقبال الضيوف سعادة السفير إبراهيم بن راضي الراضي، بحضور معالي النائب الأول لرئيس الوزراء، وعدد من نواب الوزراء، منهم معالي نائب وزير الخارجية، ومعالي نائب وزير الدفاع، وكبار رجال الدولة، ورئيس مجلس العلماء، وسماحة المفتي العام، وعدد من الدبلوماسيين والبرلمانيين والإعلاميين والمواطنين والخليجيين..

وقدم سعادة السفير الراضي في كلمته التي ألقاها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله- .

وأشار السفير إلى ما أنعم به الله

على المملكة بتوحيدها على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- وما قام به أبناؤه الملوك من بعده - رحمهم الله - حتى العهد الميمون وما وصلت له المملكة من تطور وازدهار في كافة المجالات، وما تقوم به من تقديم يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة.

ونوه السفير بما يشهده الحرمان الشريفان من عناية واهتمام وخدمة للإسلام والمسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا ويعز قيادتنا.

وقدم السفير شكره للحكومة القرغيزية ولراعي الحفل..

وأقيمت بعض الفعاليات والرقصات السعودية، ثم تناول الجميع مأدبة العشاء.

