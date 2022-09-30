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سفيرة #المملكة لدى #واشنطن تطمئن على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار #إيان

30 سبتمبر 2022 · < 1 minute

أجرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم اتصالا هاتفيا مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.

واطلعت سموها على ما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين ولله الحمد، وقد شكرت سموها فريقي السفارة والقنصلية على ما يتم بذله من جهود، وحثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.

 

 

 

 