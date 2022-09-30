موقف يأسر القلوب.. مقطع يوثق #حارسة_أمن في #الطائف تعمل على تدفئة شخص من ذوي الاحتياجات يشعر بالبرد (#فيديو)  

انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أسر قلوب المواطنين.

ووثق المقطع المتداول كيفية تعامل حارسة أمن في أحد المواقع بمدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرودة الشديدة.

وظهرت فاطمة الزهراني تقوم بتدفئة الشخص جيداً بوضع عباءة عليه، وتتعامل بلطف معه.

وأوضحت في لقاء مع " العربية، أنها تعمل كحارسة أمن في متجر للكماليات، لافتة إلى أن القصة بدأت عندما دخل الشاب من البوابة مبتسماً ثم غاب لـ10 دقائق، وعندما عاد لاحظت أن وجهه أصفر فسألته عن سبب تعبه، ليرد بأنه يشعر بالبرد.

وأضافت أنها قامت بإخراجه من مكانه ووضع عباءة على كتفيه، وقدمت له القهوة ووفرت له مكانا دافئا.