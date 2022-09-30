زلة_لسان لا مثيل لها.. نائبة #الرئيس_الأمريكي: علاقتنا مع كوريا الشمالية قوية و دائمة (#فيديو)

وقعت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس في هفوة لا مثيل لها، فقد صورت الولايات المتحدة وأشد أعدائها كأصدقاء وتربطهما علاقات قوية.

ففي كلمة ألقتها أمام طائرة هليكوبتر في كوريا الجنوبية التي زارتها أمس الخميس، أشادت المسؤولة الأمريكية الرفيعة بالتحالف الذي يربط بين بلادها و"كوريا الشمالية"، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين قوية ودائمة.

ولعل المثير للاهتمام أن هاريس أكملت حديثها بعد زلة اللسان هذه غير منتبهة، فيما تلقفها العديد من المتصيدين في المياه العكرة على مواقع التواصل.

يشار إلى أن نائبة الرئيس الأميركي كانت وصلت صباح أمس إلى كوريا الجنوبية في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سيول وأتت غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نووياً، تجربة صاروخية جديدة.

وكانت بيونغ ياغ صعدت من اختباراتها الصاروخية النووية بوتيرة قياسية عام 2022، حيث اختبرت أكثر من 30 صاروخاً باليستياً!