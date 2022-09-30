سفارة #المملكة لدى #الصين تغلق أبوابها في الأسبوع الأول من #أكتوبر

أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الجمعة، غلق أبوابها الأسبوع الأول من أكتوبر.

وقالت السفارة عبر تويتر: «تنويه.. بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنها ستكون في إجازة رسمية خلال الفترة (1-7) أكتوبر 2022م».

وأشارت سفارة المملكة لدى الصين، إلى أنه في حالات الطوارئ يرجى الاتصال على رقم شؤون السعوديين: (008615011007558)، أو الهاتف (00861085316529) أو عن طريق الفاكس (00861065325524)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو عن طريق الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج 920011114.