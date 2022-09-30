“#الصحة”: يمكن إعطاء الأطفال من سن 6 أشهر #لقاح الأنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة، إنه يمكن البدء بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال، من عمر 6 أشهر فأكثر.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، لحساب «الصحة 937» التابع للوزارة على موقع التواصل «تويتر»، قال فيه: هل تطعيم الإنفلونزا الموسمية يناسب الأطفال في أي عمر؟

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه سيتم الإعلان عن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، حال توافرها، من خلال حساب وزارة الصحة الرسمي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، عن توافر اللقاح المانع للحزام الناري، والذي يؤخذ كجرعتين منفصلتين.

وأوضحت الوزارة، أنه حسب التوصيات الحالية، يتم تلقي جرعتين من لقاح الحزام الناري بفاصل من 2 - 6 أشهر، وذلك للفئة العمرية 50 عاما فأكثر.

وأضافت أن اللقاح يساعد في حماية البالغين من الإصابة بعدوى الحزام الناري ومضاعفات الإصابة بالعدوى، ولا يتطلب تلقي اللقاح إجراء فحص معين.