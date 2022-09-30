الكشف عن برامج تجسس إسرائيلية استهدفت مسؤولين إندونيسيين

قالت تسعة مصادر مطلعة إن أكثر من 12 من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإندونيسيين تعرضوا العام الماضي لاستهداف ببرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية. بحسب رويترز.

وأوضحت ستة من المصادر لرويترز أنهم تعرضوا أنفسهم للاستهداف.

وذكرت المصادر أن من بين من جرى استهدافهم وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو وشخصيات عسكرية كبيرة ودبلوماسييْن إقليميين اثنين ومستشارين فى وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية الإندونيسيتين.

وقال ستة من المسؤولين والمستشارين الإندونيسيين المستهدفين لرويترز إنهم تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة آبل في نوفمبر 2021 لإبلاغهم بأن الشركة تعتقد أن المسؤولين "يجري استهدافهم من جانب مهاجمين ترعاهم دول".

ولم تكشف أبل عن هويات أو عدد المستخدمين المستهدفين. ورفضت الإدلاء بأي تعليق.

وأوضحت أبل وباحثون أمنيون أن متلقي التحذيرات جرى استهدافهم باستخدام برنامج (فورسد إنتري) وهو برنامج متقدم تستخدمه مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية المتخصصة في بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية لمساعدة وكالات المخابرات الأجنبية على السيطرة عن بُعد وبشكل غير مرئي على أجهزة آيفون.

ووفقا لرويترز، فقد طورت شركة إلكترونية إسرائيلية أخرى هي (كوادريم) أداة اختراق متطابقة تقريبا.

ولم تتمكن رويترز من تحديد الجهة المصنعة أو المستخدمة لبرنامج التجسس لاستهداف المسؤولين الإندونيسيين، وما إذا كانت المحاولات قد نجحت، أو ما هي المعلومات التي حصل عليها المخترقون إذا كانت المحاولات قد نجحت.

ووفقا لخبراء في الأمن الإلكتروني فإن محاولة استهداف المسؤولين الإندونيسيين، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تعد واحدة من أكبر الحالات التي يتم الكشف عنها حتى الآن لاستخدام البرامج ضد موظفين حكوميين ومسؤولي الجيش والدفاع.

وأحجم متحدثون رسميون باسم كل من الحكومة الإندونيسية والجيش ووزارة الدفاع ووكالة الأمن الإلكتروني عن الرد على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنهم ليسوا على علم بالأمر وأحال رويترز إلى وكالة الأمن الإلكتروني.