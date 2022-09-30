أخبار دوليّة

رئيسة المفوضية الأوروبية: الضم الروسي لمناطق أوكرانية غير قانوني

30 سبتمبر 2022 · < 1 minute

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن قيام روسيا بضم أربع مناطق أوكرانية هو أمر غير قانوني وإن الأراضي المحتلة ستبقى جزءا من أوكرانيا.
وكتبت فون دير لاين على تويتر بعد ضم روسيا لمناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا إن "الضم غير القانوني الذي أعلنه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يغير شيئا".
وأضافت "جميع الأراضي التي احتلها الغزاة الروس بشكل غير قانوني هي أراض أوكرانية وستظل دوما جزءا من هذه الدولة ذات السيادة".