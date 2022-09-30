رئيس علماء باكستان: تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء قرار حكيم من خادم الحرمين

قال الشيخ طاهر محمود أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان: إن قرار تعيين سمو الأمير محمد في منصبه الجديد رئيساً لمجلس الوزراء، اختيار موفق وسديد، وهو يعني إعلان جديد لمرحلة جديدة ومستقبل مشرق مختلف، ودعم ملكي كبير ومباشر للقيادات الشابة ومطلب مهم للغاية لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية داخلياً وخارجياً.

وأضاف: هو بلا أدنى شك قرار حكيم ورؤية صائبة تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم الأجيال القادمة من الشباب وتعزيز دورهم ومكانتهم وجهودهم وخاصة القيادات المتميزة من الشباب الذين يمتلكون قدرات عالية وكفاءات متعددة ومهارات قيادية متميزة عالية المستوى ويعملون بصدق وإخلاص لخدمة الدين والوطن والمواطن وتعزيز مكانة الأمة العربية والإسلامية بكل قوة وأمانة وصدق.

وأشاد الأشرفي بجهود سمو ولي العهد، مؤكداً أن الواقع يؤكد قدراته العلمية والإدارية والإقتصادية وخبراته العالية لمتابعة العمل بكل دقة على مدار الساعة، وأن ما حققه سموه من إنجازات خلال الأسه الأخيرة الماضية معروف للجميع وملموس على أرض الواقع والكل يشهد بإنجازاته الكبيرة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بتنفيذ مضامين رؤية المملكة 2030 التي أصبحت اليوم نموذج مثالي بالنسبة لدول العالم.

وتابع الأشرفي : خلال السنوات الخمس الأخيرة الماضية اتضحت معالم رؤية المملكة 2030 من خلال مساهمتها المباشرة في تحقيق تنمية مستدامة انعكست على عجلة التنمية والاقتصاد السعودي والازدهار الذي أصبح اليوم من أهم إنجازات الملك سلمان بن عبدالعزير بإشراف مباشر من سمو ولي العهد.