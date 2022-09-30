بوتين: أمريكا وحلفاؤها دمروا خطي أنابيب نورد ستريم للغاز

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها بشكل مباشر بتفجير خطي أنابيب غاز نورد ستريم.

وقال بوتين "العقوبات لم تكفي الأنجلو-ساكسونيين، فانتقلوا إلى التخريب... من الصعب التصديق، لكنها حقيقة أنهم دبروا تفجيرات خطي نورد ستريم الدوليين لأنابيب الغاز".

وتابع "بدأوا في تدمير البنية التحتية للطاقة في عموم أوروبا... المستفيد من ذلك واضح للجميع. بالطبع المستفيد هو الذي ارتكب هذا".

وتم تسجيل انخفاض حاد في الضغط بكلا الخطين في 26 سبتمبر أيلول. ورصد علماء الزلازل انفجارات مما أثار موجة من التكهنات بشأن من المسؤول عن تخريب أحد أهم ممرات الطاقة الروسية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشتبه في أن عملا تخريبيا وراء الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 في المياه السويدية والدنمركية. ونفى البيت الأبيض ما قالته روسيا عن أن الولايات المتحدة تقف وراء الأمر.

وقال جهاز المخابرات الروسي إن موسكو لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الغرب يقف وراء ما وصفه بأنه "عمل إرهابي" بخطي الأنابيب.