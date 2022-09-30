واشنطن: ضم روسيا مناطق أوكرانيا “احتيال”.. وعقوبات شديدة على موسكو

أدان الرئيس الأميركي جو بايدن، إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية القائم على "الاحتيال"، بحسب وصفه.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة "شديدة" على مسؤولين روس وقطاع الدفاع، مؤكدةً أن مجموعة السبع ستفرض عقوبات على أي بلد يدعم روسيا بعد عملية الضم في أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، اليوم الجمعة خلال مراسم بالكرملين ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواته جزئيا، مما يصعد حربه المستمرة منذ سبعة شهور ويدخلها مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

وقال في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة سانت جورج بالكرملين "هذه هي إرادة الملايين من الناس".

وجاء الاحتفال بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، والتي قال وكلاء لموسكو في المناطق المحتلة إن أغلبية تصل إلى 99 بالمئة صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا.

