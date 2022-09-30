أخبار دوليّة

#إيران.. الباسيج تعلن مقتل مسؤول مخابرات الحرس الثوري في بلوشستان

30 سبتمبر 2022 · < 1 minute
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلنت إيران مقتل مسؤول مخابرات الحرس الثوري في بلوشستان.