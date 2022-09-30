أخبار دوليّة

بعد فيتو روسي.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية

30 سبتمبر 2022 · < 1 minute

فشل مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية، بعد فيتو روسي.