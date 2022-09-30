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بعد فيتو روسي.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية
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أخبار دوليّة
بعد فيتو روسي.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية
30 سبتمبر 2022
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فشل مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية، بعد فيتو روسي.
صحيفة الوئام الالكترونية
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