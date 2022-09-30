تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب

تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مدينة "مانهاتن" للتخريب، اليوم، حسبما ذكرت إدارة شرطة نيويورك.

وأكدت السلطات أن المبنى، الواقع في شارع 91 الشرقي، تعرض للتخريب بالطلاء حوالي الساعة الواحدة صباحا.

وأظهرت صور المشهد علامات حمراء لا تزال تشوه واجهة المبنى حوالي الساعة 11 صباحا، وفق قناة /NY1/ الأمريكية.

وقالت شرطة نيويورك إنه لا يبدو أن هناك أي كلمات أو رسائل في الطلاء.

ولم تكن هناك كلمات مرئية - فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة، حسبما أفادت صحيفة /نيويورك تايمز/.