مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مدينة مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 41 درجة مئوية، وينبع 40، والدمام والأحساء 39، والمدينة المنورة وجدة وجازان 38، والرياض والخرج وحفر الباطن والعلا والقنفذة وشرورة ووادي الدواسر 37 مئوية.

فيما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن: تبوك وسكاكا ورفحا والوجه 36، وبريدة وعرعر والدوادمي والمجمعة والقريات 35، ونجران وبيشة وطريف 34، وحائل والطائف 33، وأبها والباحة 28 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 14 درجة مئوية، وحائل 16، وطريف 17، وبريدة والدوادمي والمجمعة والقريات والطائف 18، والرياض وتبوك ونجران والخرج وبيشة 19 مئوية.

فيما تبلغ درجة الحرارة الصغرى على مدن: الدمام وسكاكا ورفحا والأحساء 20، وعرعر وحفر الباطن وشرورة ووادي الدواسر 21، والعلا 23، والمدينة المنورة 25، والوجه 26، وينبع والقنفذة 27، وجدة 28، ومكة المكرمة وجازان 29 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: