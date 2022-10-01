“المرئي والمسموع”: ترخيص “موثوق” إلزامي على المعلنين الأفراد خارج المملكة

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدء سريان قرار الإلزام باستخراج ترخيص «موثوق» لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبارا من اليوم (السبت) الموافق 1 أكتوبر 2022، حيث يعتبر الترخيص إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد.

وشددت الهيئة على إلزام المعلن بإصدار ترخيص «موثوق» حتى وإن كان خارج السعودية، وفي حال لم يلتزم بذلك سيتم فرض العقوبات على الشركات المعلنة لديه من جهات الاختصاص، مؤكدة أنه يمكن للفرد المعلن غير السعودي إصدار الترخيص وذلك بعد امتلاكه سجلا تجاريا وترخيصا مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.

وأفادت بأن ترخيص «موثوق» يشمل منصات التواصل الاجتماعي التالية: تويتر، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك، سناب تشات، فيس بوك، منوهة إلى أنه لا يمكن نقل ملكية الترخيص لشخص آخر، مشيرة إلى أن العمر المسموح به لإصدار الترخيص 18 عاما فما فوق.

وأوضحت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن ترخيص «موثوق» للأفراد المعلنين عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، ولا يلزم للشركات والمؤسسات إصداره، ولكن في حال تعاقد شركات الدعاية والإعلان مع الأفراد، فإن ذلك لا يغني الفرد عن إصدار ترخيص «موثوق»، بل يجب على المعلنين الأفراد إصدار الترخيص في كل الحالات لتتمكن الشركات من التعاقد معهم.

يذكر أن شروط الحصول على رخصة «موثوق»: الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة، التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة، التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، وفي ما يخص المعلن غير السعودي فيتم التعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.