هل يوجد آلية لإلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟ #الموارد_البشرية توضح

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي. وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي، موضحة أنه يتم الإلغاء آليًا بعد 14 يومًا من تاريخ الإصدار إذا لم يتم السداد. وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين الذي كتب: “هل يوجد آلية لإلغاء رخصة عمل لخروج نهائي؟”. من ناحية أخرى، كانت الموارد البشرية أكدت أن حذف أي فرد من أفراد الأسرة بالسكن خلال احتساب الدخل بالضمان الاجتماعي المطور يعد مخالفة بموجب النظام، مشيرة إلى أنه يدخل في احتساب الدخل جميع أفراد الأسرة في المسكن الواحد، وفي حال حذف أي فرد يسكن في ذات السكن فيعد ذلك مخالفة بموجب النظام”.

وسبق أن دعت وزارة الموارد البشرية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى الاستفادة من خدمة المتاجر المتنقلة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف ممارسة نشاطهم التجاري بشكل آمن وفعال، من خلال منصة بلدي. وتسهم خدمة المتاجر المتنقلة في توفير بيئة جاذبة تسرع الوصول إلى العملاء في الطرق والأماكن العامة بخدمات وتجهيزات متكاملة، دون تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.