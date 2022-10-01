أسعار النفط تتراجع.. و”برنت” دون 88 دولارًا

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، لتسجّل خسائر شهرية وفصلية قوية مع استمرار القلق حيال ركود الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب على الخام.

وأظهر مسح لوكالة "رويترز" أن أعضاء "أوبك" قاموا بإنتاج 29.81 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وبزيادة 210 آلاف برميل يومياً عن مستويات أغسطس الماضي.

وكشفت بيانات شركة "بيكرهيوز" اليوم، أن منصات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت منصتين لتصل إلى 604 منصات في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري.

وتترقب الأسواق بدء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها محادثات بشأن خفض إنتاج النفط، في اجتماعهم الأسبوع المقبل، على الرغم من أن حجم أي خفض للإمدادات لا يزال قيد الدراسة.

وتعرّضت أسعار النفط لخسائر فصلية قوية، مع استمرار رفع معدلات الفائدة من جانب البنوك المركزية العالمية لوقف تسارع التضخم، ما يزيد من احتمالات ركود الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنحو 0.6% أو ما يعادل 53 سنتًا عند 87.96 دولار للبرميل عند التسوية، لكن عقد تسليم الشهر التالي ارتفع 0.1%، بينما سجل خسائر شهرية وفصلية بلغت 11% و22% على التوالي.

كما هبط خام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 2.1% أو 1.74 دولار ليسجل 79.49 دولار للبرميل، وليسجل عقد تسليم الشهر التالي مكاسب أسبوعية 1%، لكنه يحقق خسائر شهرية وفصلية بنحو 11% و25% على الترتيب.