” #العدل تكشف خطوات التقدم بدعوى “زيادة أو إنقاص أو إلغاء” النفقة #عاجل

أعلنت وزارة العدل، الخطوات اللازم اتباعها من قبل الأب أو الأم، للتقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها، موضحة أن الإجراء يتم إلكترونياً ولا يستلزم الحضور إلى المحكمة.

وكشفت أنه للتقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها، يتم الدخول عبر بوابة «ناجز» من خلال الرابط التالية: http://najiz.sa، والتقدم بطلب «صحيفة دعوى جديدة»، ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختيار التصنيف الفرعي: «دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة»، ونوع الدعوى: «دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها».

وبيّنت أنه في حال صدور الحكم بالنفقة، وبعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم، فيمكن التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي: http://najiz.sa.

يذكر أنه يُحجز على ثلث الراتب أو الأجر في الديون كافة وعلى نصف الراتب أو الأجر في دين النفقة خاصة، بموجب المادة 21 من نظام التنفيذ ولائحته.