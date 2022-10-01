الحكومة الكويتية تعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة وتقدم استقالتها

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لدولة الكويت الدكتور محمد الفارس أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم السبت مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 وقرر رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقال الوزير عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي الذي عقد اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء رفع لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذا لأحكام الدستور.

يذكر أن المادة (57) من دستور دولة الكويت نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.