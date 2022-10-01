أرسنال يواصل صحوته بالفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال فوزا كبيرا على توتنهام بثلاثة أهداف لهدف في ديربي شمال لندن خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ديربي شمال لندن بدأ بقوة من جانب آرسنال، وتقدم عن طريق توماس بارتي في الدقيقة 20 من الشوط الأول بصاروخية على يمين الحارس هوجو لوريس.

واصل آرسنال المد الهجومي، ولكن من خطأ لـ جرانيت تشاكا، ارتكب جابرييل ماجاليس ركلة جزاء لصالح ريتشارليسون.

سدد هاري كين ركلة الجزاء في مرمى رامسدال ليتعادل في الدقيقة 31 للديوك، وسط سيطرة لـ آرسنال حتى نهاية الشوط.

في الشوط الثاني، بعد 4 دقائق فقط من البداية، سدد بوكايو ساكا كرة فشل لوريس في إبعادها لتجد زميله روميرو الذي يخطئ معه أمام جابرييل جيسوس، والبرازيلي لم يتهاون ويسكن الكرة الشباك معلنًا تقدم آرسنال مجددًا.

ظل توتنهام يائسًا لا حول له ولا قوة، في ظل سيطرة آرسنال واهدار الفرص، قبل أن يتلقى أنطونيو كونتي ضربة قوية بعد طرد إيمرسون رويال في الدقيقة 62 بتدخله العنيف على جابرييل مارتينيلي.

الدقيقة 67 وبعد الطرد بـ 5 دقائق، ومن تمركز كارثي لدفاع توتنهام، ينطلق مارتينيلي ويمرر لـ تشاكا الذي يطلق صاروخية بيُسراه في مرمى الحارس هوجو لوريس.

الديربي انتهى في الدقيقة 67، رغم تبديلات أنطونيو كونتي، وكذلك ما قام به أرتيتا، ولكن هدف تشاكا قصى على أي أمل لـ توتنهام في العودة.

توتنهام بهذه النتيجة يتلقى أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث.

بينما آرسنال، يحتل الصدارة عن جدارة واستحقاق، يرفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، قبل مباراة الأخير غدًا ضد مانشستر يونايتد في الديربي.