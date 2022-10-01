تسريبات.. Galaxy S23 Ultra ينافس آيفون بمميزات أسطورية

تتواصل التسريبات بشأن هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra، الذي يتوقع إطلاقه في يناير المقبل.

وتفيد التسريبات بأن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، سيأتي بتصميم جديد مع غطاء خلفي بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز لسلسة نوت، وسيدعم الهاتف القلم الذكي s pen، مع كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

من المنتظر أيضا أن يعمل Galaxy S23 Ultra، بمعالج كوالكوم الأفضل Snapdragon 8 Gen 2، ونسختين للذاكرة العشوائية رام 12 جيجابايت وأخري 16 جيجابايت، وبلوتوث إصدار 5.2، مع كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل، رباعية الالتقاط، يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

كما سيحصل الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

أما الشاشة فإنها ستكون عملاقة بمقاس 6.8 بوصة من نوع ديناميك أموليد، تدعم HDR10+، وتأتي بجودة QHD+ بكثافة 500 بيكسل لكل بوصة، كما تبلغ دقة الشاشة 1440×3080 بيكسل.

ويتميز هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بوجود إطار معدني، وخلفية من الزجاج بتقنية الفيكتوس