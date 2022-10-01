مظاهرات #إيران تتصاعد.. القبض على سيدة لتناولها الطعام في مطعم دون حجاب

ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على امرأة بعد انتشار على نطاق واسع على الإنترنت، صورة لها مع امرأة أخرى خلال تناول الطعام في مطعم بطهران بدون ارتداء حجاب الرأس، بحسب ما أفادت عائلتها، يوم الجمعة.

وتم القبض على دنيا راد، بعد وقت قصير من نشر الصورة على الإنترنت يوم الأربعاء.

وقالت شقيقة دنيا لـCNN: "بعد ذهابها إلى المكان الذي طلب منها الحضور إليه، تم اعتقالها، وبعد بضع ساعات، أخبرتني دنيا في مكالمة قصيرة أنها نُقلت إلى العنبر 209 في سجن إيفين".

وفي الأيام الأخيرة، أفادت تقارير بأن قوات الأمن اعتقلت العديد من الإيرانيين المشهورين المؤثرين، مثل الكاتبة والشاعرة منى برزوي، ولاعب كرة القدم الإيراني حسين ماهيني، وفايزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

واستمرت المظاهرات في إيران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، حيث خرجت مظاهرات في عدة مدن أبرزها مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، ورفع المتظاهرون شعارات ضد النظام وشرطة الأخلاق.