أخبار الرياضة

الشيخ سلمان بن إبراهيم يفوز بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2027

1 أكتوبر 2022 · < 1 minute

فاز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يفوز بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لغاية 2027.