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الشيخ سلمان بن إبراهيم يفوز بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2027
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أخبار الرياضة
الشيخ سلمان بن إبراهيم يفوز بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2027
1 أكتوبر 2022
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فاز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يفوز بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لغاية 2027.
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