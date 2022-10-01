“عشوائيات جدة” تبدأ إزالة حيي “العدل والفضل”

بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم في أعمال الإزالة بحي "العدل وحي الفضل"، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان، كما بدأت في فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في "أم السلم" و"كيلو 14"، وذلك حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن.

وأكدت اللجنة استمرار تقديم خدماتها لسكان تلك الأحياء من خلال مقر اللجنة، أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة، ومن أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.